Турецька ліра обвалилася на 14%
Наджи Агбал вважався ключовим у процесі відновлення турецької ліри після її падіння до історичних мінімумів, повідомляє "Європейська правда". Ердоган несподівано замінив його в суботу. Це третя відставка глави центрального банку Туреччини менш ніж за два роки.
Призначений в листопаді, Агбал підвищував процентні ставки, щоб боротися з інфляцією, яка перевищує 15%.
Звільнення Агбала шокувало як місцевих, так і іноземних інвесторів, які високо оцінювали недавню грошово-кредитну політику центрального банку Туреччини. Наслідки звільнення вдарили по акціях Стамбульської фондової біржі та викликали побоювання з приводу впливу на вартість запозичень Туреччини.
Для туристів ця новина означає, що певні витрати у рамках відпочинку в Туреччині стануть дешевшими.
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