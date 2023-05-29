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Турецька ліра падає після перемоги Ердогана у другому турі

29 травня 2023, 17:22
Турецька ліра падає після перемоги Ердогана у другому турі
Фото: 24 канал
Турецька ліра впала після перемоги Реджепа Таїпа Ердогана на президентських виборах. Аналітики очікують, що до кінця року падіння буде ще більшим.

Турецька ліра ослабла після перемоги чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана у другому турі виборів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише агентство, перемога Ердогана змусила інвесторів шукати будь-які ознаки того, що він почне послаблювати жорсткий контроль держави над ринками.

Ліра знизилася на 0,3% до 20,03 за долар США — це рівень близький до рекордно низького. Станом на 6:40 ранку в Стамбулі ліра торгувалася на рівні 20,01 за долар.

На Волл-стріт прогнозують, що ліра ще більше ослабне, а в Morgan Stanley попереджають, що вона може досягти 26 за долар раніше, ніж очікувалося раніше.

Якщо Ердоган дотримуватиметься своєї політики утримання низьких процентних ставок, турецька національна валюта може впасти до 28 до кінця року.

У Wells Fargo прогнозують, що ліра впаде до 23 за долар до кінця кварталу.

"Перемога Ердогана не принесе жодного комфорту жодному іноземному інвестору. З дуже високою інфляцією, дуже низькими відсотковими ставками і відсутністю чистих валютних резервів, болюча криза, яка зачепить усі активи, може бути на порозі", — зазначив стратег Tellimer у Дубаї Хаснайн Малік.

Агентство зазначає, що "неортодоксальний підхід Ердогана до відсоткових ставок" залишив ринки залежними від непередбачуваного поєднання спеціального регулювання та інтервенцій, причому нові заходи запроваджують неофіційно й майже щодня.

Також такі рішення Ердогана призвели до втечі інвесторів: загальний обсяг іноземних активів у турецьких акціях і облігаціях з 2013 року скоротився приблизно на 85%, або майже на $130 млрд.

Аналітики очікують, що помірний перехід до ортодоксальної політики в найближчому майбутньому є ймовірним, бо інакше вона не буде стійкою. Будь-який сигнал у цьому напрямку буде вітатися ринком.

вибориТуреччинаЕрдоганліра

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