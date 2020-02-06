Turkish Airlines з середини червня відновить рейси до Європи
"Turkish Airlines" з середини червня відновить рейси до 16 європейських аеропортів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
Турецька авіакомпанія "Turkish Airlines" з 18 червня відновить польоти до шести країн Європи: Німеччини, Австрії, Швейцарії, Нідерландів, Швеції та Данії.
Загалом це 16 аеропортів. Серед них - Мюнхен, Берлін, Франкфурт на Майні, Штутгарт, Ганновер, Кельн, Дюссельдорф, Гамбург, Цюрих, Женева, Базель, Відень, Зальцбург, Амстердам, Копенгаген та Стокгольм.
Рейси будуть здійснюватися з 14 турецьких аеропортів.
Авіакомпанія призупинила міжнародні рейси 28 березня у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Напередодні Україна і Туреччина домовилися про відновлення туристичних подорожей з 1 липня.
Нагадаємо, що Туреччина встановила нові правила авіаперевезень
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Українські подкасти та подкастинг в Україні
- ФОТО Пом’якшення карантину: як ведмеді "Домажиру" приймають гостей
- АУДІО Українські подкасти та подкастинг в Україні
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"