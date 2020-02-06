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Turkish Airlines з середини червня відновить рейси до Європи

Рейси будуть здійснюватися з 14 турецьких аеропортів
Турецька авіакомпанія "Turkish Airlines" з 18 червня відновить польоти до шести країн Європи: Німеччини, Австрії, Швейцарії, Нідерландів, Швеції та Данії.
Turkish Airlines з середини червня відновить рейси до Європи Фото: grani.lv

"Turkish Airlines" з середини червня відновить рейси до 16 європейських аеропортів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Турецька авіакомпанія "Turkish Airlines" з 18 червня відновить польоти до шести країн Європи: Німеччини, Австрії, Швейцарії, Нідерландів, Швеції та Данії.

Загалом це 16 аеропортів. Серед них - Мюнхен, Берлін, Франкфурт на Майні, Штутгарт, Ганновер, Кельн, Дюссельдорф, Гамбург, Цюрих, Женева, Базель, Відень, Зальцбург, Амстердам, Копенгаген та Стокгольм.

Рейси будуть здійснюватися з 14 турецьких аеропортів.

Авіакомпанія призупинила міжнародні рейси 28 березня у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Напередодні Україна і Туреччина домовилися про відновлення туристичних подорожей  з 1 липня.

Нагадаємо, що Туреччина встановила нові правила авіаперевезень

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02 06 2020 14:53
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