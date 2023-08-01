Авіакомпанія "Туркменістан" заявила про зупинення з 1 серпня авіарейсів за маршрутом Ашхабад – москва – Ашхабад.

Про це повідомляє Turkmenportal.

"Шановні пасажири, доводимо до вашого відома, що у зв'язку з повітряною обстановкою в Московській повітряній зоні, а також на підставі оцінки ризиків для забезпечення безпеки польотів, починаючи з 01.08.2023р., всі рейси авіакомпанії "Туркменістан"за напрямком Ашгабад – Москва – Ашхабад будуть припинені", – йдеться в заяві авіакомпанії.

Польоти в росію будуть виконуватись за маршрутом Ашгабад – Казань – Ашгабад.

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