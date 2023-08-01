Туркменська авіакомпанія припиняє рейси до москви через атаки дронів
Про це повідомляє Turkmenportal.
"Шановні пасажири, доводимо до вашого відома, що у зв'язку з повітряною обстановкою в Московській повітряній зоні, а також на підставі оцінки ризиків для забезпечення безпеки польотів, починаючи з 01.08.2023р., всі рейси авіакомпанії "Туркменістан"за напрямком Ашгабад – Москва – Ашхабад будуть припинені", – йдеться в заяві авіакомпанії.
Польоти в росію будуть виконуватись за маршрутом Ашгабад – Казань – Ашгабад.
Раніше стало відомо, що невідомі безпілотники знову атакували бізнес-центр у москві.