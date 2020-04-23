Туристам покажуть тишу Львова у сферичному форматі
Про це пише Lviv Tourism Office у Facebook, зазначає "Укрінформ".
"У межах програми "Фокус на культуру" #lvivtourismteam і компанія Skeiron починають роботу над новим проєктом - "Тиша у Львові". Ми зробимо фото порожнього центру Львова та визначних пам'яток за допомогою аерофотознімання і на їхній основі створимо тур 360°", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що це буде платформа для майбутніх імерсивних продуктів з музеями, театрами, галереями та іншими туристично привабливими місцями.
"Вже зовсім скоро ви зможете віртуально побродити безлюдними львівськими вулицями, а тим часом можете згадати Львів, на вулицях якого вирує життя: https://bit.ly/2XRN1pM", - пишуть у Lviv Tourism Office.
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