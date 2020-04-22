Туризм у ЄС втратив сотні мільярдів через пандемію - єврокомісар
Ґрунтуючись на інформації міжнародних організацій і торгових груп, у Єврокомісії повідомили про збитки у розмірі від 275 до 400 мільярдів євро для європейського туризму через пандемію коронавірусу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це у вівторок заявив європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєрі Бретон, виступаючи у відеорежимі перед комітетом Європейського парламенту.
Бретон сказав, що "ми маємо досить приголомшливі цифри": через пандемію для індустрії туризму втрачено від 275 до 400 мільярдів євро.
За його словами, оцінки показують, що міжнародні подорожі в цьому році знизились на 30%, у той час як сектор туризму може спостерігати спад від 45% до 70%.
Лідери ЄС проведуть спеціальний відеосаміт в четвер, щоб обговорити потребу створення фонду відновлення потерпілих економік, обсяг якого деякі країни оцінюють до 1,5 трлн євро.
Бретон сказав, що ретельно працюватиме, аби туризм отримав допомогу "першим у черзі". "Я вважаю, що туризм повинен найбільше скористатись із фонду, понад 20% без сумніву", - сказав він парламентарям.
Нагадаємо, що шестеро іноземних туристів майже місяць провели на самоізоляції в печері в Індії
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