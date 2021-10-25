Туск очолив найбільшу опозиційну партію Польщі

Експрезидент Євроради Дональд Туск офіційно став головою найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа" (PO).

Під час загальних виборів керівника партії та лідерів партійних структур у регіонах Туска підтримали 97,4% членів політсили, які взяли участь в голосуванні, передає кореспондент Укрінформу.

"Дякую і вітаю усіх переможців",- написав Туск у Твітері з цього приводу.

Вибори партійних лідерів в РО відбулися в суботу, а в неділю було оголошено результати. Вибори мали загальний характер: усі члени партії мали право проголосувати у регіональних офісах партії по всій країні.

Як відомо, Туск був одним зі співзасновників РО у 2001 році, упродовж 2007-2014 років він був прем’єр-міністром у коаліції РО-PSL (Польська селянська партія - ред.). Після обрання президентом Євроради (2014-2019 рр.) Туск залишив польську політику. З 2019 року він є головою ЄНП, до якої входить і PO.

У липні цього року Туск повернувся до польської політики і почав виконував обов’язки лідера РО до моменту проведення виборів у партії. Колишній президент Євроради повернувся до польської політики на тлі значного падіння рейтингу РО. Після його повернення до польської політики рейтинг РО зріс до приблизно 25%. Зараз "Громадянська платформа" за рівнем підтримки поступається лише правлячій "Об'єднаній правиці" Ярослава Качинського.

Наступні парламентські вибори в Польщі мають відбутися восени 2023 року.