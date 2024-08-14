Туск: операція в Курській області – це право Києва на самооборону

Польський уряд перебуває у постійному контакті з українською стороною.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що операція України в Курській області рф є здійсненням її міжнародно визнаного права на самооборону.

Про це Туск заявив на пресконференції, пише агентство PAP

На питання щодо українського вторгнення в Курську область, Туск сказав, що "дії України є оборонними".

"Те, що роблять російські війська і російська авіація на українській території, має ознаки геноциду, нелюдських злочинів. І Україна має повне право вести війну так, щоб максимально ефективно паралізувати росію в її агресивних намірах", – наголосив політик.

Він додав, що польській уряд перебуває у постійному контакті з українською стороною, "але, звичайно, не йдеться про консультації, які полягають у тому, щоб хтось у Києві узгоджував зі мною, в який день, куди хто буде рухатися".

"Ми підтримуємо Україну у війні, яка є оборонною", – підсумував Туск.

Вчора, 13 серпня стало відомо, що Україна зуміла взяти під контроль 74 населені пункти Курської області.