Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Туск поклав відповідальність за напруженість у відносинах на Україну

03 липня 2026, 16:24
Туск поклав відповідальність за напруженість у відносинах на Україну
Фото: Shutterstock
Прем'єр попросив делегацію до Анкари "бути обережними" із заявами щодо фінансової підтримки України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що польсько-українські відносини потребують взаємної доброї волі, а не лише односторонньої заангажованості з боку Варшави.

Про це повідомляє RMF24.

Туск прокоментував зустрічі глав польської та української дипломатії Радослава Сікорського та Андрія Сибіги. "У мене є сигнали, що це дійшло до свідомості української сторони, що варто шукати шляхи для чесної розмови також про минуле, і не варто ескалувати цю напругу", – сказав він, додавши, що винуватицею напруженості є саме українська сторона. "Побачимо, це, мабуть, тривалий процес. Добрі українсько-польські відносини відповідають взаємним інтересам, але вимагають доброї волі з боку Києва. Не може бути так, що лише Варшава постійно демонструватиме добру волю", – додав Туск.

Водночас він попросив польську делегацію на саміті НАТО в Анкарі бути обережними з будь-якими заявами щодо фінансової підтримки України. Туск повідомив, що звернувся до міністра оборони Косіняка-Камиша та міністра закордонних справ Сікорського з проханням чітко інформувати про позицію уряду президента Навроцького, який представлятиме Польщу на саміті.

"Я звертаюся до всієї делегації з проханням бути обережними з будь-якими заявами щодо чергової фінансової підтримки з боку Польщі, і не тому, що я вважаю, ніби Україна не потребує фінансової підтримки. Польща несе головний тягар захисту нашого кордону, а разом з цим – європейського кордону від загроз зі сходу, і тому до неї слід ставитися по-особливому", – наголосив він. При цьому Туск запевнив, що Польща не змінить своєї позиції щодо необхідності підтримки України.

Нагадаємо, МЗС Польщі підтвердило зустріч у п'ятницю між Сибігою і Сікорським. Раніше агентство PAP неофіційно повідомляло, що українська сторона домагається зустрічі з польською, проте про включення до українського Національного пантеону генерала УНР Марка Безручка прямо не йшлося. Тим часом канцлер Мерц заявив, що на саміті НАТО Німеччина виступатиме за нові зобов'язання фінансової допомоги Україні з боку європейських партнерів.

Дональд ТускПольщаРадослав СікорськийАндрій Сибіга

Останні матеріали

Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
LifeStyle
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
03 липня 2026, 17:11
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Новий маньчжурський кандидат. Частини 8-9 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 03 липня 2026, 14:10
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 03 липня 2026, 11:26
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Політика
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Переклад iPress – 03 липня 2026, 07:48
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Політика
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Переклад iPress – 02 липня 2026, 13:01
Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 липня 2026, 11:43
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 02 липня 2026, 08:00
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Політика
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 липня 2026, 13:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється