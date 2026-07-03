Туск поклав відповідальність за напруженість у відносинах на Україну

Прем'єр попросив делегацію до Анкари "бути обережними" із заявами щодо фінансової підтримки України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що польсько-українські відносини потребують взаємної доброї волі, а не лише односторонньої заангажованості з боку Варшави.

Про це повідомляє RMF24.

Туск прокоментував зустрічі глав польської та української дипломатії Радослава Сікорського та Андрія Сибіги. "У мене є сигнали, що це дійшло до свідомості української сторони, що варто шукати шляхи для чесної розмови також про минуле, і не варто ескалувати цю напругу", – сказав він, додавши, що винуватицею напруженості є саме українська сторона. "Побачимо, це, мабуть, тривалий процес. Добрі українсько-польські відносини відповідають взаємним інтересам, але вимагають доброї волі з боку Києва. Не може бути так, що лише Варшава постійно демонструватиме добру волю", – додав Туск.

Водночас він попросив польську делегацію на саміті НАТО в Анкарі бути обережними з будь-якими заявами щодо фінансової підтримки України. Туск повідомив, що звернувся до міністра оборони Косіняка-Камиша та міністра закордонних справ Сікорського з проханням чітко інформувати про позицію уряду президента Навроцького, який представлятиме Польщу на саміті.

"Я звертаюся до всієї делегації з проханням бути обережними з будь-якими заявами щодо чергової фінансової підтримки з боку Польщі, і не тому, що я вважаю, ніби Україна не потребує фінансової підтримки. Польща несе головний тягар захисту нашого кордону, а разом з цим – європейського кордону від загроз зі сходу, і тому до неї слід ставитися по-особливому", – наголосив він. При цьому Туск запевнив, що Польща не змінить своєї позиції щодо необхідності підтримки України.

Нагадаємо, МЗС Польщі підтвердило зустріч у п'ятницю між Сибігою і Сікорським. Раніше агентство PAP неофіційно повідомляло, що українська сторона домагається зустрічі з польською, проте про включення до українського Національного пантеону генерала УНР Марка Безручка прямо не йшлося. Тим часом канцлер Мерц заявив, що на саміті НАТО Німеччина виступатиме за нові зобов'язання фінансової допомоги Україні з боку європейських партнерів.