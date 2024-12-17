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ПОЛІТИКА

Туск закликав Захід підтримати Україну для досягнення справедливого миру

17 грудня 2024, 20:08
Туск закликав Захід підтримати Україну для досягнення справедливого миру
Фото: Shutterstock
Польський прем'єр підкреслив, що такий мир буде можливий тоді, коли він буде справедливим, а справедливим він буде тоді, коли весь західний світ зосередить свої зусилля на цьому.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що західний світ повинен підтримати Україну для досягнення справедливого миру і не спекулювати про її "можливу поразку".

Про це він сказав на пресконференції у Львові разом із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє РАР.

На думку Туска, "попереду нас чекає велика гра за майбутнє України, Польщі та Європи", з огляду на що він "від серця" звернувся до лідерів західного світу.

"Ми всі, без винятку, повинні підтримати Україну в цей час більше, ніж будь-коли раніше, заради миру, якого ми всі чекаємо – ніхто не хоче миру більше, ніж Україна, ми це знаємо; і в ЄС ніхто не хоче миру більше, ніж Польща, зі схожих причин", – додав він.

Польський прем'єр підкреслив, що такий мир буде можливий тоді, коли він буде справедливим, а справедливим він буде тоді, коли весь західний світ зосередить свої зусилля на цьому.

"Припиніть спекулювати з будь-якої столиці світу про можливу поразку України, це не має нічого спільного з фактами", – наголосив Туск, додавши, що Україна успішно захищається від російського нападу, "всупереч деяким негідникам".

"Зараз настав час для всього Заходу повірити у власну силу і таку здатність переконати всіх гравців цієї великої гри, що Україна і весь світ заслуговують на справедливий мир, повагу до території і кордонів", – додав він.

Польський премʼєр Дональд Туск відвідав Львів та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Туск оголосив про підготовку 46-го траншу допомоги Україні, який буде надано у січні 2025 року. Польський прем'єр анонсував можливість передачі "деякої техніки" для України у співпраці з міжнародними партнерами. Туск уточнив, що поточний, 45-й транш військової підтримки, становить 100 мільйонів євро.

Президент України Володимир Зеленський у свою чергу повідомив про те, що вони обговорили з Туском ключові питання безпеки та підтримки України в умовах війни. Президент Зеленський наголосив на стабільності відносин між Україною та Польщею, особливо в цей непростий час.

"Ми в деталях обговорили ситуацію на полі бою та в дипломатії – бачимо однаково, що Україні потрібен справедливий мир, що Україні треба бути сильною й потрібне зміцнення", - зазначив Зеленський.

Дональд ТусквійнаВолодимир Зеленський

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