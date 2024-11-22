Туск заявив, що війна на сході Європи вступає у вирішальну фазу

Наразі всі є свідками "історичної ситуації", в якій опинилася Польща і Європа.

Події останніх кількох десятків годин несуть загрозу глобального конфлікту, заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

Про це передає агенція Укрінформ.

"Війна на сході вступає у вирішальну фазу. Ми всі це знаємо, ми відчуваємо, що наближається щось невідоме. Ніхто з нас не знає кінця цього конфлікту. Утім, ми знаємо, що він набуває зараз дуже драматичних обрисів. Події останніх кількох десятків годин показують, що ця загроза справді серйозна та реальна у контексті глобального конфлікту", - сказав Туск.

Він додав, що з драматичних подій під час російсько-української війни можна зробити важливий висновок:«безпечними, сильними і стійкими є ті народи, які мають технологічну, інтелектуальну та креативну перевагу.

"Україна тримається головним чином тому, що український народ виявився креативним. Багато людей там змогли показати, на чому полягає перевага людей, підготовлених до викликів сучасності, також в часи таких драматичних подій, як війна", - констатував Туск.

Глава польського уряду вважає, що важливим викликом для школи і всього польського суспільства є підготовка молодого покоління до імунітету на брехню, агресивну воєнну пропаганду, маніпуляцію.

Раніше Туск анонсував зустріч у Швеції для обговорення єдиної позиції Заходу щодо підтримки України.