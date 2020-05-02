Twitter буде маркувати та видаляти фейкові пости
Про це йдеться у блозі компанії,передає "Громадське".
Twitter додаватиме до медіафайлів позначку, якщо вирішить, що вони відредаговані для маніпулювання людьми. Також у соцмережі перевірятимуть текст, який супроводжує медіафайл, та профіль користувача.
Twitter буде менше показувати фейкові файли у стрічці та попереджати користувачів, які захочуть їх вподобати чи перепостити.
Крім того, модератори соцмережі видалятимуть дописи, які загрожують безпеці людини, порушують право на приватне життя чи закликають до насильства.
Нововведення почнуть діяти з 5 березня 2020 року.
Нагадаємо, що користувачам мікроблогу Twitter дозволять обмежувати аудиторію, що матиме можливість коментувати їхні повідомлення.
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