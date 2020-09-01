Twitter дозволить обмежувати коментарі під повідомленнями

Користувачам мікроблогу Twitter дозволять обмежувати аудиторію, що матиме можливість коментувати їхні повідомлення.

Користувачі зможуть вибрати категорію повідомлення. Категорія global передбачає, що твіт зможе коментувати будь-хто; group - коментують тільки ті, кого читає автор повідомлення; panel - відповісти зможуть тільки відмічені в пості користувачі; statement - коментарі закриті,передає LB.ua.

Тестувати нову функцію будуть у першому кварталі цього року, а для всіх користувачів вона повинна стати доступною до кінця року.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп установив особистий рекорд за кількістю опублікованих постів у мікроблозі Twitter.