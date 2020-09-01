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Twitter дозволить обмежувати коментарі під повідомленнями

У мікроблозі розглядають чотири варіанти налаштувань коментарів
Користувачам мікроблогу Twitter дозволять обмежувати аудиторію, що матиме можливість коментувати їхні повідомлення.
Twitter дозволить обмежувати коментарі під повідомленнями Фото: twitter.com

Користувачі зможуть вибрати категорію повідомлення. Категорія global передбачає, що твіт зможе коментувати будь-хто; group - коментують тільки ті, кого читає автор повідомлення; panel - відповісти зможуть тільки відмічені в пості користувачі; statement - коментарі закриті,передає LB.ua.

Тестувати нову функцію будуть у першому кварталі цього року, а для всіх користувачів вона повинна стати доступною до кінця року.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп установив особистий рекорд за кількістю опублікованих постів у мікроблозі Twitter.

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09 01 2020 15:00
ТЕГИ: Twitter
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