CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКористувачам мікроблогу Twitter дозволять обмежувати аудиторію, що матиме можливість коментувати їхні повідомлення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Twitter дозволить обмежувати коментарі під повідомленнями
У мікроблозі розглядають чотири варіанти налаштувань коментарів
Фото: twitter.com
Користувачі зможуть вибрати категорію повідомлення. Категорія global передбачає, що твіт зможе коментувати будь-хто; group - коментують тільки ті, кого читає автор повідомлення; panel - відповісти зможуть тільки відмічені в пості користувачі; statement - коментарі закриті,передає LB.ua.
Тестувати нову функцію будуть у першому кварталі цього року, а для всіх користувачів вона повинна стати доступною до кінця року.
Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп установив особистий рекорд за кількістю опублікованих постів у мікроблозі Twitter.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 01 2020 15:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків