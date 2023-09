Маск відключив в X функцію повідомлення про виборчу дезінформацію – Reuters

Вона з'явилася у 2022 році.

З соціальної мережі Х (колишня Twitter) зникла функція, яка дозволяла користувачам скаржитися на дезінформацію про вибори.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дослідницьку організацію Reset.Tech Australia.

Це викликало нову хвилю побоювань щодо поширення неправдивої інформації напередодні голосування в Австралії та США.

Функцію було впроваджено минулого року. Вона дозволяла користувачам скаржитися на публікації, які, на їхню думку, містили неправдиву інформацію про політику. Але минулого тижня категорію «політика» видалили у всіх країнах, окрім ЄС. Функція, що дозволяє подати іншу скаргу, наприклад про пропаганду насильства або ворожнечі, досі працює.

Представники Х не прокоментували цю інформацію.

Менш як за три тижні в Австралії відбудеться перший за 25 років референдум, на якому вирішуватиметься питання, чи варто змінювати конституцію. А трохи більше, ніж через рік, відбудуться президентські вибори у США.

Нагадаємо, в Європейському Союзі Х Ілона Маска вважають найбільшим джерелом поширення дезінформації. ЄС оприлюднив звіти про те, як кожна з найбільших технологічних компаній, включаючи Facebook MetaPlatforms Inc., Google Alphabet Inc. та TikTok ByteDance Ltd., ведуть боротьбу з дезінформацією.