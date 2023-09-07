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CУСПІЛЬСТВО

Ілон Маск позичив $1 млрд у SpaceX в той же місяць, коли придбав Twitter – WSJ

07 вересня 2023, 10:29
Ілон Маск позичив $1 млрд у SpaceX в той же місяць, коли придбав Twitter – WSJ
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Він повернув кредит із відсотками незабаром після того, як узяв.

Ілон Маск отримав кредит від компанії SpaceX, якою він керує в розмірі 1 млрд доларів в той час, коли він купував Twitter за 44 млрд.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Протягом багатьох років Маск мав домовленості з банками про запозичення під заставу його акцій у своїх компаніях. У приватній SpaceX сама компанія була його кредитором.

Згідно з документами, з якими ознайомилося видання, SpaceX схвалив Ілону Маску позику, яка була забезпечена деякими його акціями в компанії. Він повернув кредит із відсотками незабаром після того, як узяв.

Варто зазначити, що згідно з заявою SpaceX до Федеральної комісії зі зв’язку США, Маск є найбільшим акціонером компанії, йому належить 42% акцій і майже 79% голосів.

За даними видання Bloomberg, Twitter втричі впав у ціні, після купівлі соцмережі Ілоном Маском за 44 млрд доларів в жовтні 2022 року. Зазначається, що до втрати 50% доходів від реклами призвели проблеми з модерацією контенту.

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