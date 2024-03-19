Маск захищає використання кетаміну як користь для інвесторів – Reuters

За його словами, головне — це ефективність і прибуток.

Мільярдер Ілон Маск у відеоінтерв'ю з колишнім ведучим CNN Доном Лемоном заявив, що вживання ним кетаміну приносить користь для інвесторів Tesla.

Про це пише Reuters.

В інтерв'ю Маск сказав, що препарат допомагає йому справлятися з «негативним хімічним станом», схожим на депресію.

"З точки зору Уолл-стріт (фондового ринку, — ред.), головне — це ефективність. Тож якщо я щось вживаю, інвесторові вигідно, щоб я робив це надалі", — сказав Маск, який керує автовиробником, космічною компанією SpaceX і соціальною мережею X.

Бізнесмен стверджує, що Tesla коштує стільки ж, скільки вся інша автомобільна промисловість разом узята.

Маск сказав Лемону, що у нього є рецепт від лікаря на кетамін і розповів, що приймає "невелику кількість раз на два тижні".

У опублікованому в січні розслідуванні Wall Street Journal йшлося про те, що Маск вживав наркотики, зокрема ЛСД, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби, що викликало занепокоєння у керівників і членів правління його компаній.

Зокрема занепокоєння полягало у тому, що незаконне вживання наркотиків є порушенням федеральної політики, що може поставити під загрозу державні контракти SpaceX.

Видання, посилаючись на джерела, повідомило, що одна з директорів Tesla була настільки розчарована поведінкою Маска, що не стала висувати свою кандидатуру на переобрання до ради директорів у 2019 році.

У січні Маск заявив, що на прохання Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, яке є партнером SpaceX, погодився на рандомне тестування на наркотики.

"Не було виявлено навіть слідів будь-яких наркотиків або алкоголю", — заявляв Маск.