Twitter підтвердив, що Байден не успадкує фоловерів адміністрації Трампа при переданні акаунтів

Twitter підтвердив, що при переданні акаунтів адміністрації чинного президента США Дональда Трампа його наступнику Джо Байдену всі фоловери будуть анульовані.

Повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Axios.

"Акаунт не будуть автоматично зберігати своїх чинних фоловерів", - йдеться в заяві компанії.

У день інавгурації 20 січня 2021 року Twitter передасть офіційні акаунти Білого дому, такі як @WhiteHouse, @LaCasaBlanca, @POTUS, @VP, @PressSec і @Flotus, новій адміністрації.

Twitter заявляє, що повідомить фоловерів цих акаунтів про процес архівування і запропонує цим користувачам можливість стежити за новими акаунтами адміністрації Байдена через Twitter.

"Наприклад, люди, які підписані на @WhiteHouse, будуть повідомлені про те, що обліковий запис був заархівований як @ WhiteHouse45, і їм буде надана можливість стежити за новим обліковим записом @WhiteHouse", - йдеться в заяві Twitter.

При цьому Трамп зможе зберегти свій особистий аккаунт @realdonaldtrump, у якого понад 88 млн передплатників. Однак деякі з функцій захисту, які він мав як лідер США, не будуть збережені, повідомили джерела Axios.

Раніше член штабу Байдена Роб Флаерті повідомив, що обраний президент залишиться без передплатників після передачі йому акаунта в Twitter.

"У 2016 році адміністрація Трампа отримала всіх передплатників президента Обами в Twitter на @POTUS і @WhiteHouse (...). У 2020 році Twitter повідомив нам, що зараз адміністрація Байдена повинна буде почати з нуля", - написав він у Twitter.

Флаерті уточнив, що дане рішення прийнято компанією Twitter і адміністрація Трампа не має до нього стосунку.

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