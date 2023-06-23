Twitter погодився дотримуватися жорстких законів ЄС щодо дезінформації – ЗМІ

Представники блоку увійшли до штаб-квартири компанії, щоб перевірити її контроль над такими питаннями, як російська пропаганда.

Компанія Twitter погодилася дотримуватися нового Закону ЄС про цифрові послуги і боротися із фейковими новинами, російською пропагандою та онлайн-злочинністю.

Про це пише The Guardian.

Команда посадовців з Європейської комісії перевірила здатність Twitter працювати легально в Європі і провела стрес-тест у штаб-квартирі компанії. Чиновники перевіряли, як співробітники соцмережі контролюють російську пропаганду, фейкові новини і онлайн-злочини на платформі, зокрема ті, що повʼязані з сексуальною експлуатацією дітей.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон привітав той факт, що компанія добровільно погодилася на таку перевірку.

Закон ЄС про цифрові послуги набуде чинності 25 серпня. Однак побоювання ЄС щодо того, що Twitter може не дотримуватися норм закону, посилилися після того, як Twitter добровільно вийшов із Кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації.

Якщо Twitter ігноруватиме закон, то отримає штраф у розмірі 6% річного доходу. Або ж Twitter можуть заборонити в Євросоюзі.

Нещодавно, Ілон Маск, який придбав соціальну мережу Twitter, заявив, що мікроблог виконуватиме нове законодавство ЄС щодо протидії дезінформації, коли воно набуде чинності.