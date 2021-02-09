Twitter представив функцію, яка дозволяє користувачам заробляти гроші
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє CNBC.
Функція Super Follows ("супер підписники") дозволяє користувачам із щонайменше 10 тис. підписниками стягувати з інших користувачів плату за доступ до контенту, призначеного лише для передплатників.
Для того, щоб мати доступ до Super Follows користувачі соцмережі також повинні опублікувати щонайменше 25 твітів за останні 30 днів, перебувати у США та бути повнолітнім (18+).
Зазначається, що перед початком роботи нової функції на акаунті, адміністрація Twitter проведе невелике опитування з декількох питань, серед яких "Під яку категорію діяльності (ігри, комедія тощо) підпадатиме Ваш контент на платформі?" та "Як Ви плануєте використовувати Super Follows?".
Читайте також: Twitter тестує функцію позначення твітів із фейками
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам