Twitter представив функцію, яка дозволяє користувачам заробляти гроші

Функція Super Follows дозволяє користувачам із щонайменше 10 тис. підписниками стягувати з інших користувачів плату за доступ до контенту

Соціальна мережа Twitter представила нову функцію, яка дозволяє популярним користувачам заробляти гроші на власних твітах.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє CNBC.

Функція Super Follows ("супер підписники") дозволяє користувачам із щонайменше 10 тис. підписниками стягувати з інших користувачів плату за доступ до контенту, призначеного лише для передплатників.

Для того, щоб мати доступ до Super Follows користувачі соцмережі також повинні опублікувати щонайменше 25 твітів за останні 30 днів, перебувати у США та бути повнолітнім (18+).

Зазначається, що перед початком роботи нової функції на акаунті, адміністрація Twitter проведе невелике опитування з декількох питань, серед яких "Під яку категорію діяльності (ігри, комедія тощо) підпадатиме Ваш контент на платформі?" та "Як Ви плануєте використовувати Super Follows?".

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