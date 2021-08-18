Twitter тестує функцію позначення твітів із фейками
Про це повідомив Twitter у своєму офіційному акаунті, пише "Економічна правда".
"Ми тестуємо функцію, щоб ви могли повідомляти про твіти, які здаються оманливими. Починаючи з сьогоднішнього дня, деякі користувачі в США, Південній Кореї та Австралії знайдуть можливість позначити твіт як такий, "що вводить в оману".
Ми оцінюємо, чи це ефективний підхід, тому починаємо з малого. Ваш внесок допоможе нам визначити тенденції, щоб ми могли покращити швидкість і масштаб нашої роботи з дезінформації", - йдеться у зверненні до користувачів.
Щоб скористатись новою функцією, яку поки тестують на користувачах трьох країн, варто клікнути на кнопку "Поскаржитися на твіт" і обрати "Це вводить в оману".
Нагадаємо, що Twitter призупинив верифікацію профілів
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