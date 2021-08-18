Twitter тестує функцію позначення твітів із фейками

Починаючи з сьогоднішнього дня, деякі користувачі в США, Південній Кореї та Австралії знайдуть можливість позначити твіт як такий, "що вводить в оману"

Соцмережа Twitter дозволить відзначати твіти з інформацією, яка вводить в оману - спочатку нова функція, котра проходить тестування, з'явиться у користувачів зі США, Південної Кореї та Австралії.

Про це повідомив Twitter у своєму офіційному акаунті, пише "Економічна правда".

"Ми тестуємо функцію, щоб ви могли повідомляти про твіти, які здаються оманливими. Починаючи з сьогоднішнього дня, деякі користувачі в США, Південній Кореї та Австралії знайдуть можливість позначити твіт як такий, "що вводить в оману".

Ми оцінюємо, чи це ефективний підхід, тому починаємо з малого. Ваш внесок допоможе нам визначити тенденції, щоб ми могли покращити швидкість і масштаб нашої роботи з дезінформації", - йдеться у зверненні до користувачів.

Щоб скористатись новою функцією, яку поки тестують на користувачах трьох країн, варто клікнути на кнопку "Поскаржитися на твіт" і обрати "Це вводить в оману".

Нагадаємо, що Twitter призупинив верифікацію профілів