CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСоціальна мережа Twitter призупинила на декілька тижнів нові верифікації профілів (блакитні прапорці поряд із ім’ям) після того, як у липні визнала хибну верифікацію декількох ботів як реальних людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Twitter призупинив верифікацію профілів
Це також не вперше, коли соцмережа призупиняє верифікацію користувачів
Фото: google.com
Про це повідомляє The Verge, публікація Twitter, пише "Економічна правда".
У компанії заявили, що призупиняють програму верифікації для того, аби покращити її. Вже подані заявки мережа продовжить розглядати, призупинена лише подача нових. У коментарі виданню Twitter додав, що відновить програму за декілька тижнів.
Напередодні, у липні, соцмережа визнала, що помилково позначила автентичними декілька фейкових профілів, які могли бути залучені до мережі ботів.
Це також не вперше, коли соцмережа призупиняє верифікацію користувачів. Нещодавно у 2021 році Twitter перестав видавати "прапорці" через велику кількість запитів.
Нагадаємо, що Twitter оновив шрифт і змінив колір кнопки "Читати"
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