Twitter призупинив верифікацію профілів

Це також не вперше, коли соцмережа призупиняє верифікацію користувачів

Соціальна мережа Twitter призупинила на декілька тижнів нові верифікації профілів (блакитні прапорці поряд із ім’ям) після того, як у липні визнала хибну верифікацію декількох ботів як реальних людей.

Про це повідомляє The Verge, публікація Twitter, пише "Економічна правда".

У компанії заявили, що призупиняють програму верифікації для того, аби покращити її. Вже подані заявки мережа продовжить розглядати, призупинена лише подача нових. У коментарі виданню Twitter додав, що відновить програму за декілька тижнів.

Напередодні, у липні, соцмережа визнала, що помилково позначила автентичними декілька фейкових профілів, які могли бути залучені до мережі ботів.

Це також не вперше, коли соцмережа призупиняє верифікацію користувачів. Нещодавно у 2021 році Twitter перестав видавати "прапорці" через велику кількість запитів.

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