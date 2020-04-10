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Twitter видалятиме дописи з побажаннями Трампу померти від коронавірусу

Соціальна мережа Twitter видалятиме усі дописи, в яких користувачі бажатимуть президенту США Дональду Трампу померти від коронавірусної хвороби COVID-19.
Twitter видалятиме дописи з побажаннями Трампу померти від коронавірусу Фото: reuters.com

У Twitter поінформували, що подібні повідомлення порушують пункт правил мережі "Про образливу поведінку", що присутній в угодах з користувачами. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vice.

"Твіти, в яких бажають смерті, серйозних тілесних ушкоджень або смертельної хвороби комусь, порушують наші правила", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в ніч проти 2 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив, що отримав позитивний тест на коронавірус. За 15 годин після цього його доправили до Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда.

Загалом Трамп почувається добре, симптоми у вигляді кашлю, закладеності носу та втоми у нього полегшуються, заявив у суботу лікар Білого дому Шон Конлі.

Нагадаэмо, що Трампа з коронавірусом госпіталізували, але він продовжить керувати країною

 
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04 10 2020 14:10
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