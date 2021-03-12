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Twitter заблокував тисячі фейкових акаунтів з китайською пропагандою

Швидше за все це тому, що вони взяли вже існуючих ботів та перепрофілювали їх
Twitter заблокував тисячі акаунтів, із яких поширювалася китайська пропаганда та заперечувалися утиски прав людини у Сіньцзяні.
Twitter заблокував тисячі фейкових акаунтів з китайською пропагандою Фото: autonews.autoua.net
Про це повідомляє The Guardian.
 
Повідомляється, що масове блокування відбулося у зв’язку з очевидним використанням пропагандистської кампанії. У компанії Twitter повідомляють, що в ході цієї кампанії було створено тисячі фейкових сторінок уйгурів, з яких поширювалася інформація про їх "щасливе життя"" у регіоні.
 
Водночас правозахисники відзначають, що насправді в Сіньцзяні відбуваються системні переслідування за етнічною ознакою, використовується примусова робота у таборах і трапляються випадки стерилізації.
 
Експерти з дослідницького центру Австралійський інститут стратегічної політики (ASPI) відзначають, що було заблоковано більше 2000 сторінок, які містили явні ознаки ботоферми. Переважна більшість із них поширювала наратив Компартії Китаю про "щасливе життя уйгурів".
 
Також з фейкових сторінок поширювалися відео про підтримку уйгурами китайського уряду. Одним із найпопулярніших гештегів кампанії був #StopXinjiangRumours («зупиніть брехню про Сіньцзян»). Аналітики ASPI відзначають, що більшість із цих акаунтів були пов’язані з поширенням порнографії та спаму.
 
"Швидше за все це тому, що вони взяли вже існуючих ботів та перепрофілювали їх", - відзначає провідний аналітик ASPI Фергюс Райан. Він такод додає, що 97% з цих акантів мали менше 5 фоловерів і 73% з них не мали взагалі жодного. Так само 98% їхніх постів не мали лайків або ретвітів, що також видає ботоферму. Натомість на ці пости часто посилалися китайські дипломати та чиновники.
 
Фергюс Райан відзначає, що все це свідчить про те, що насправді китайська пропаганда є доволі грубою та прямолінійною. Відтак він вважає важливим рішення Twitter заблокувати ботоферму, яка є лише одним із чисельних прикладів інформаційної війни, яку веде КНР.
 
Як повідомлялося, шеф британської зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур заявив, що Китай, Росія, Іран та міжнародний тероризм є головними загрозами для Сполученого Королівства.
 
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03 12 2021 14:59
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