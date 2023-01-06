Twitter зазнав масштабної хакерської атаки

Адреси електронної пошти понад 200 мільйонів користувачів Twitter були викрадені та виставлені на продаж на хакерському онлайн-форумі.

Про це повідомляє Reuters.

"Витік даних, ймовірно, призведе до великої кількості зломів і цільового фішингу", - зазначив Алон Гал, співзасновник ізраїльської фірми з моніторингу кібербезпеки Hudson Rock. Він назвав цей злом одним із найбільших витоків в історії соцмереж.

Наголошується, що сам злом міг статися ще 2021 року, тобто до того, як Ілон Маск став власником компанії минулого року. Але на продаж викрадену базу даних виставили тільки зараз.

Серйозний пролом у системі безпеки Twitter може зацікавити регуляторів по обидва боки Атлантики. Комісія із захисту даних в Ірландії, де знаходиться європейська штаб-квартира Twitter, і Федеральна торгова комісія США стежать за тим, щоб компанія, що належить Ілону Маску, дотримувалася європейських правил захисту даних та розпорядження про згоду США відповідно.

Раніше повідомлялось, що Маск втратив 200 мільярдів доларів своїх статків.