Матеріали:
Теми:

Twitter зазнав масштабної хакерської атаки

06 січня 2023, 08:28
Twitter зазнав масштабної хакерської атаки
Фото: AP
Адреси електронної пошти понад 200 мільйонів користувачів Twitter були викрадені та виставлені на продаж на хакерському онлайн-форумі.

Про це повідомляє Reuters.

"Витік даних, ймовірно, призведе до великої кількості зломів і цільового фішингу", - зазначив Алон Гал, співзасновник ізраїльської фірми з моніторингу кібербезпеки Hudson Rock. Він назвав цей злом одним із найбільших витоків в історії соцмереж.

Наголошується, що сам злом міг статися ще 2021 року, тобто до того, як Ілон Маск став власником компанії минулого року. Але на продаж викрадену базу даних виставили тільки зараз.

Серйозний пролом у системі безпеки Twitter може зацікавити регуляторів по обидва боки Атлантики. Комісія із захисту даних в Ірландії, де знаходиться європейська штаб-квартира Twitter, і Федеральна торгова комісія США стежать за тим, щоб компанія, що належить Ілону Маску, дотримувалася європейських правил захисту даних та розпорядження про згоду США відповідно.

Раніше повідомлялось, що Маск втратив 200 мільярдів доларів своїх статків.

хакериTwitterМАСК

Останні матеріали

Підсумки минулого року війни. Не політики, генерали чи Захід, а прості українці дали відсіч росії – Том Купер
Підсумки минулого року війни. Не політики, генерали чи Захід, а прості українці дали відсіч росії – Том Купер
Переклад iPress – 05 січня 2023, 17:26
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Політика
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Переклад iPress – 05 січня 2023, 14:31
Думки наперед. Як Україна може виграти війну в 2023 році – Філліпс О’Брайен
Політика
Думки наперед. Як Україна може виграти війну в 2023 році – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2023, 11:44
Аграрний шантаж путіна. Як війна росії проти України провокує голодомор у світі – New York Times
Cуспільство
Аграрний шантаж путіна. Як війна росії проти України провокує голодомор у світі – New York Times
Переклад iPress – 05 січня 2023, 09:12
Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Політика
Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Переклад iPress – 04 січня 2023, 13:48
Україна оцифрувала свої збройні сили. Американські солдати думають над тим, як
Технології
Україна оцифрувала свої збройні сили. Американські солдати думають над тим, як "бути українцем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 січня 2023, 10:55
путінська шобла в Німеччині. Спецрепортаж про промоутерів руського міра – Reuters
Cуспільство
путінська шобла в Німеччині. Спецрепортаж про промоутерів руського міра – Reuters
Переклад iPress – 04 січня 2023, 07:14
Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Політика
Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Переклад iPress – 03 січня 2023, 17:15
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється