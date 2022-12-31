Маск втратив 200 мільярдів доларів своїх статків

Статки Ілона Маска впали до 137 млрд проти 340 млрд доларів у листопаді 2021 року через падіння акцій Tesla на 65% у 2022 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

Виконавчий директор Tesla став першою людиною в історії, яка втратила 200 млрд доларів зі своїх статків, зафіксувавши їх на позначці 137 млрд доларів вкінці 2022 року.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg Billionaires Index, Маск досягнув піка в 340 мільярдів доларів 4 листопада 2021 року, і він залишався найбагатшою людиною у світі, поки в цьому місяці його не обігнав Бернар Арно, французький магнат, що стоїть за потужним виробником товарів розкоші LVMH.

У жовтні 2021 року ринкова капіталізація Tesla вперше перевищила 1 трлн доларів, приєднавшись до таких технологічних компаній, як Apple, Microsoft, Amazon і материнської компанії Google Alphabet Inc.

Тепер домінування Tesla в галузі електромобілів, що є основою її високої оцінки, знаходиться під загрозою, оскільки конкуренти наздоганяють її. Компанія пропонує американським споживачам рідкісну знижку у розмірі $7,500 на дві найбільш продавані моделі до кінця року, а також, як повідомляється, скорочує виробництво на своєму заводі в Шанхаї.

Акцій Tesla тепер не є найбільшим активом Маска, оскільки їх падіння у 2022 році склало 65%. Також він продав велику частину акцій для купівлі Twitter. Тепер частка Маска в його Space Exploration Technologies Corp. на 44,8 млрд доларів перевищує його позицію в акціях Tesla приблизно на 44 млрд доларів (у нього все ще є опціони на суму приблизно 27,8 млрд доларів). Згідно з недавньою подачею, Маск тепер володіє 42,2% акцій SpaceX.

Раніше повідомлялось, що Ілон Маск повідомив про нове правило у Twitter.