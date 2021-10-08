Тимановська продає медаль на підтримку білоруських спортсменів, які зазнали репресій

Станом на ранок понеділка ставки на її медаль на eBay сягнули 5200 доларів

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку усунули від Олімпіади після критики керівництва національної збірної, вирішила продати свою медаль Європейських ігор 2019 року на підтримку білоруських спортсменів, які зазнали репресій.

Тимановська сказала, що срібна медаль, яку вона здобула в командній естафеті на Європейських іграх 2019 року на домашній арені, в Мінську, має для неї особливе значення.

Станом на ранок понеділка ставки на її медаль на eBay сягнули 5200 доларів.

Як повідомлялося, 1 серпня стало відомо, що Христину Тимановську, яка 2 серпня мала брати участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів на Олімпіаді в Токіо, представники білоруської влади намагалися насильно вивезти з Японії у Білорусь. Напередодні спортсменка різко розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке поставило її для участі в естафеті 4 по 400 метрів без її відома.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.

Польща запропонувала Тимановській гуманітарну візу.

Пізніше стало відомо, що білоруска подала документи на надання політичного притулку в Польщі.

Зараз спортсменка перебуває у Варшаві.

Польща також надала гуманітарну візу чоловікові Тимановської, яку усунули від Олімпіади після критики керівництва збірної.