Тимошенко нагадала Зеленському про долю Януковича

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко відповіла президентові Володимиру Зеленському, який заявив, що вона пропонувала "своїх людей" для призначення їх на "солодкі" посади, натомість обіцяла впродовж року голосувати за всі закони разом зі "Слугою народу".

"Хотілося б говорити з Вами, Володимире Олександровичу, про долю країни, але Ви вибрали інший тон. Шкода", - написала вона у фейсбуці.

Тимошенко перефразувала слова президента про її "п'ятирічну традицію" йти в опозицію.

"Нагадаю Вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п'ять років деяким українським президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Ну, ви в курсі..." - написала лідерка "Батьківщини".

"Словом, чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно", - додала вона, натякаючи на відомий номер "95 кварталу" з роялем.

Нагадаємо, що «Батьківщина» вимагає від президента та уряду зняти з розгляду законопроєкт №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення та продовжити на рік відповідний мораторій. Про це Юлія Тимошенко заявила в понеділок на засіданні Погоджувальної ради голів депутатських фракцій, комітетів і груп.