Тимошенко нагадала Зеленському про долю Януковича
"Хотілося б говорити з Вами, Володимире Олександровичу, про долю країни, але Ви вибрали інший тон. Шкода", - написала вона у фейсбуці.
Тимошенко перефразувала слова президента про її "п'ятирічну традицію" йти в опозицію.
"Нагадаю Вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п'ять років деяким українським президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Ну, ви в курсі..." - написала лідерка "Батьківщини".
"Словом, чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно", - додала вона, натякаючи на відомий номер "95 кварталу" з роялем.
Нагадаємо, що «Батьківщина» вимагає від президента та уряду зняти з розгляду законопроєкт №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення та продовжити на рік відповідний мораторій. Про це Юлія Тимошенко заявила в понеділок на засіданні Погоджувальної ради голів депутатських фракцій, комітетів і груп.
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