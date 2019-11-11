Тимошенко вимагає зняти з розгляду законопроєкт про землю

«Батьківщина» вимагає від президента та уряду зняти з розгляду законопроєкт №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення та продовжити на рік відповідний мораторій. Про це Юлія Тимошенко заявила в понеділок на засіданні Погоджувальної ради голів депутатських фракцій, комітетів і груп.

«Якщо завтра хоча б у першому читанні буде проголосовано цей законопроєкт, це означатиме, що з молотка на розпродаж підуть 72% території України. В одні руки можна буде віддати 210 тис. га землі, у тому числі за участю іноземців. Іншими словами, кілька міжнародних корпорацій зможуть володіти Україною. Мова вже йде не лише про сільськогосподарські землі, а про втрату незалежності, суверенності нашої держави. Мова йде про руйнування національної безпеки держави», – наголосила лідерка фракції, передає LB.ua.

Юлія Тимошенко заявила, що «Батьківщина» зробить усе можливе, щоб цей законопроєкт не був ухвалений. Вона обурилася, що влада намагається кулуарно, не враховуючи думок громадян, без всеукраїнського референдуму проштовхнути рішення, від якого залежатиме майбутнє людей. Тоді як 75% громадян не підтримують продажу землі, а 81% виступає проти її продажу іноземцям.

«Батьківщина» вимагає усі суттєві питання життя країни вирішувати лише референдумом. Ми вимагаємо у президента, якщо хтось хоче розпродавати територію України, провести всеукраїнське голосування і запитати дозволу в людей. Також необхідно створити Державний фонд, який зможе викуповувати в усіх охочих їхні приватні паї за ринковими цінами, та Всеукраїнську координаційну раду для опрацювання стратегії розвитку фермерства, малого і середнього сільгоспвиробництва», – зазначила політик.

Юлія Тимошенко послалася на думку провідних українських учених, які публічно заявили, що розпродаж сільськогосподарських земель матиме вкрай негативні наслідки для майбутнього країни.

«По-перше, це загроза національній безпеці, витіснення з сільськогосподарського ринку всіх малих та середніх сільгоспвиробників, втрата потенційних робочих місць, повне звуження зайнятості людей в аграрному секторі, знищення сільськогосподарських територій і руйнування демографічного й економічного потенціалу розвитку сімейного фермерства», – додала народна депутатка.

Лідерка «Батьківщини» нагадала, що 231 рада (15 обласних, 87 міських, 124 районні, 5 районних у містах) ухвалила звернення до президента та уряду з вимогою зупинити розпродаж України. А вітчизняні аграрії, які сьогодні провели попереджувальні акції в 17 областях, перекривши технікою дороги, готові до куди масштабніших протестів.

«Або ви припините цю аферу, або люди в країні повстануть. І повстануть справедливо!» – підсумувала Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики на наступному пленарному тижні заново розгляне законопроєкти про запуск ринку землі.