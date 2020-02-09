Тимошенко вперше прокоментувала свій стан після зараження COVID-19
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає РБК - Україна.
Тимошенко написала, що "кризовий стан вдалося пережити, і хоча до одужання ще далеко, тепер уже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя".
Крім того, вона подякувала усім, хто її лікував та допомогав, передаючи ліки й поради по лікуванню.
"Усе це було вчасно, потрібно і все це допомогло мені боротися з цією бідою. Я дякую вам за ваші унікальні теплі слова підтримки, за квіти, за наші спільні фото, які ви передавали мені як символ співчуття і навіть за дитячі іграшки", - додає Тимошенко.
Політик також зазначила, що хвороба допомогла їй усвідомити, як багато тих, кому вона небайдужа.
"Іноді я думаю, що я багато чого в житті програла... Але зараз я зрозуміла, що це не так. Не так, тому що у мене є найцінніше, що може бути у щасливої людини - це ви, мої рідні, мої друзі, мої однодумці й мої опоненти, люди, які близькі мені по духу, з якими я знайома все життя, або з якими я не знайома зовсім, люди, які по-справжньому небайдужі мені і яким по-справжньому небайдужа моя доля", - резюмувала Тимошенко.
Нагадаємо, що 2 вересня в Україні 125 798 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2656 летальних, 58 817 пацієнтів одужали.
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