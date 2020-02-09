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Тимошенко вперше прокоментувала свій стан після зараження COVID-19

Тимошенко заявила, що кризовий стан хвороби вдалося пережити
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, повідомила, що кризовий стан хвороби нарешті вдалося пережити. Політик поступово починає повертатися до нормального життя.
Тимошенко вперше прокоментувала свій стан після зараження COVID-19 ba.org.ua

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає РБК - Україна.

Тимошенко написала, що "кризовий стан вдалося пережити, і хоча до одужання ще далеко, тепер уже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя".

Крім того, вона подякувала усім, хто її лікував та допомогав, передаючи ліки й поради по лікуванню.

"Усе це було вчасно, потрібно і все це допомогло мені боротися з цією бідою. Я дякую вам за ваші унікальні теплі слова підтримки, за квіти, за наші спільні фото, які ви передавали мені як символ співчуття і навіть за дитячі іграшки", - додає Тимошенко.

Політик також зазначила, що хвороба допомогла їй усвідомити, як багато тих, кому вона небайдужа.

"Іноді я думаю, що я багато чого в житті програла... Але зараз я зрозуміла, що це не так. Не так, тому що у мене є найцінніше, що може бути у щасливої людини - це ви, мої рідні, мої друзі, мої однодумці й мої опоненти, люди, які близькі мені по духу, з якими я знайома все життя, або з якими я не знайома зовсім, люди, які по-справжньому небайдужі мені і яким по-справжньому небайдужа моя доля", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, що 2 вересня в Україні 125 798 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2656 летальних, 58 817 пацієнтів одужали.

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02 09 2020 13:00
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