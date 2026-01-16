Суд визначив умови запобіжного заходу для Тимошенко

Він також встановив низку обов’язків.

Сьогодні, 16 січня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав лідерці парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 33 млн 280 тис. гривень.

Про це стало відомо під час трансляції засідання.

Суддя Віталій Дубас частково задовольнив клопотання прокуратури, яка просила встановити заставу у 50 млн гривень.

Внесення застави можливе як самою підозрюваною, так і іншою особою протягом п’яти днів на рахунок ВАКС.

Крім того, суд визначив для Тимошенко ряд процесуальних обов’язків: прибувати за викликом суду, слідчого чи прокурора; не залишати межі Київської області; повідомляти про зміну місця проживання або роботи; утриматися від спілкування з низкою народних депутатів; здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, що днями Тимошенко після обшуків у "Батьківщини" заявила про "політичне замовлення".