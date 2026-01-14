Тимошенко після обшуків у "Батьківщини" заявила про "політичне замовлення"

Тимошенко наголошує, що ті, мовляв, нічого не знайшли, але забрали в неї робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, про які написано в офіційній декларації.

"Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення. Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося. І хтось вирішив почати зачистку конкурентів. Це не перше політичне замовлення проти мене", — переконана Тимошенко.