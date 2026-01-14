Тимошенко після обшуків у "Батьківщини" заявила про "політичне замовлення"
14 січня 2026, 10:05
Юлія Тимошенко. Фото: Alexander Prokopenko
УП каже, що вона вже отримала підозру.
Обшуки в офісі всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" проводили всю ніч із 13-го на 14 січня.
Про це очільниця політсили й керівниця фракції у Верховній Раді Юлія Тимошенко написала у Facebook.
За її словами невідкладні слідчі дії "не мають жодного стосунку до права та закону". Як стверджує лідерка політсили, понад 30 "озброєних до зубів чоловіків" без предʼявлення документів "фактично захопили будівлю та взяли в заручники співробітників".
Тимошенко наголошує, що ті, мовляв, нічого не знайшли, але забрали в неї робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, про які написано в офіційній декларації.
"Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення. Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося. І хтось вирішив почати зачистку конкурентів. Це не перше політичне замовлення проти мене", — переконана Тимошенко.
Тимошенко назвала обшук "грандіозним піар-ходом"
Напередодні Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура України повідомили про підозру в хабарництві керівника однієї з парламентських фракцій. ЗМІ писали, що йдеться про Тимошенко, а у приміщеннях її партії тривають слідчі дії.