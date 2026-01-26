Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Словаччина оскаржить у Суді ЄС рішення про повну зупинку імпорту російського газу

26 січня 2026, 17:34
Фото: dt.ua
Глава словацького МЗС наголосив, що його країна не готова до різкого розриву енергетичних зв’язків із москвою.

Словаччина офіційно оголосила про намір оскаржити в Суді ЄС рішення Європейського Союзу щодо повної зупинки імпорту російського газу.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, його заяву наводять в МЗС країни, повідомляє "Європейська правда".

У МЗС зазначили, що Словаччина на засіданні Ради ЄС проголосувала проти регламенту REPower EU про поступове припинення імпорту російського газу та висловила свої застереження.

Глава словацького МЗС наголосив, що його країна не готова до різкого розриву енергетичних зв’язків із москвою.

"Ми не можемо прийняти рішення, які не відображають реальні можливості та конкретні обставини окремих країн і не забезпечують справедливий, реалістичний та соціально стійкий перехід для всіх держав-членів. Тому Словаччина звернеться до Суду ЄС і розпочне процедуру, спрямовану на скасування цього регламенту", – заявив Бланар.

Словаччинагаз рфсуд

