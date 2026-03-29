Словаччина шантажує ЄС через нафтовий транзит

Фіцо пригрозив блокувати санкції проти РФ і переглянути підтримку України у ЄС, поки Київ не відкриє "Дружбу".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив Єврокомісії заблокувати ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії, якщо вона не змусить Україну відновити транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

У відеозверненні Фіцо різко розкритикував Єврокомісію та президента України Володимира Зеленського, пише ta3.

Словацький прем’єр назвав ситуацію навколо "Дружби" "навмисним порушенням інтересів Братислави" і звинуватив Брюссель у подвійних стандартах: на його думку, інтереси України ставлять вище за інтереси держав-членів ЄС.

Фіцо також заявив, що Словаччина отримує "листи з погрозами" щодо захисту внутрішнього ринку палива, тоді як Україні надходять "листи, сповнені розуміння та підтримки".

У разі ігнорування позиції Братислави він готовий не лише заблокувати санкції проти рф, а й переглянути ставлення Словаччини до прискореного вступу України до ЄС.

Раніше Фіцо допускав можливість блокування кредиту ЄС на 90 млрд євро для України, а його позицію щодо санкцій уже підтримує Угорщина, яка теж виступає проти прискореної допомоги Києву.