Поліція Словаччини почала розслідування проти Фіцо за підозрою в державній зрад

Підставою для цього стала зупинка аварійного електропостачання Україні.

Поліція Словаччини розпочала розслідування проти прем'єр-міністра Роберта Фіцо за підозрою в державній зраді та інших злочинах.

Про це сказав лідер опозиційної партії "Свобода і солідарність" Браніслав Грелінг, пише Aktuality.

За словами політика, місяць тому він подав проти Фіцо заяву, звинувативши його в державній зраді та інших злочинах. Крім його однопартійців, до заяви, мовляв, приєдналося понад 13 тисяч людей, "що робить її найбільшою кримінальною заявою в історії", каже Грелінг.

У заяві проти Фіцо прем’єра звинувачували також у зловживанні владою, нелюдському поводженні, порушенні обов'язків з управління іноземним майном або теракті. Одним із прикладів злочину Фіцо, який наводили автори заяви, було припинення постачання аварійної електроенергії до України.