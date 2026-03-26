Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Поліція Словаччини почала розслідування проти Фіцо за підозрою в державній зрад

26 березня 2026, 18:11
Поліція Словаччини почала розслідування проти Фіцо за підозрою в державній зрад
Фото: news.yahoo.com
Підставою для цього стала зупинка аварійного електропостачання Україні.
Поліція Словаччини розпочала розслідування проти прем'єр-міністра Роберта Фіцо за підозрою в державній зраді та інших злочинах.
 
Про це сказав лідер опозиційної партії "Свобода і солідарність" Браніслав Грелінг, пише Aktuality.
 
За словами політика, місяць тому він подав проти Фіцо заяву, звинувативши його в державній зраді та інших злочинах. Крім його однопартійців, до заяви, мовляв, приєдналося понад 13 тисяч людей, "що робить її найбільшою кримінальною заявою в історії", каже Грелінг.
 
У заяві проти Фіцо прем’єра звинувачували також у зловживанні владою, нелюдському поводженні, порушенні обов'язків з управління іноземним майном або теракті. Одним із прикладів злочину Фіцо, який наводили автори заяви, було припинення постачання аварійної електроенергії до України.
 
Кримінальну заяву вже буцімто передали з Генеральної прокуратури Словацької Республіки до крайової прокуратури, а звідти — до поліції.
 
"Я переконаний, що Фіцо є підозрюваним у вчиненні серйозних кримінальних злочинів, тому ціную, що як прокуратура, так і поліція займаються цією справою й не “замели її під килим", — додав Грелінг.

 

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється