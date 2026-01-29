Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Суд продовжив арешт Коломойському у справі про замовне вбивство

29 січня 2026, 18:33
Суд продовжив арешт Коломойському у справі про замовне вбивство
Фото: Українська правда
Запобіжний захід діятиме до 22 березня.
Печерський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою бізнесмену Ігорю Коломойському.
 
Про це пише"Суспільне".
 
Кримінальне провадження стосується справи про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка. Запобіжний захід діятиме до 22 березня.
 
За версією слідства, Коломойський нібито діяв з мотивів особистої помсти і замовив убивство директора однієї з юридичних компаній. Причиною, як зазначають правоохоронці, стало невиконання вимог про анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів ВАТ.
 
Події, про які йдеться у справі, відбувалися у Феодосії в окупованому Криму. 

 

суд

