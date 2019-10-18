Аграрний комітет заново розгляне законопроєкти про землю

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики на наступному пленарному тижні заново розгляне законопроєкти про запуск ринку землі.

Вранці 18 жовтня на засіданні комітету було прийнято рішення рекомендувати до ухвалення законопроєкт №2178-10, який є доопрацьованою версією первинного урядового законопроєкту. Тимошенко заявила, що це було несправжнє засідання, передає LB.ua.

"Сьогодні було не засідання, а зібрання комітету з аграрної політики, де, всупереч усім домовленостям, провели рішення про рекомендацію закону про продаж землі іноземним громадянам... Уночі зібрали тільки тих членів комітету, які підтримують продаж землі. А вранці, без попередження, прийняли рішення", - заявила вона.

Тимошенко повідомила, що в перерві роботи парламенту пройшли консультації голів фракцій зі спікером Дмитром Разумковим. "Я вдячна за таку зустріч спікерові. Ми порозумілися, прийшли до того, що реальне засідання комітету відбудеться наступного тижня за участю громадськості", - додала вона.

Депутат Віктор Бондар від депутатської групи "За майбутнє" теж заявив, що збори аграрного комітету і рекомендація прийняти законопроєкт про продаж землі в першому читанні в редакції нардепів "Слуги народу" були нелегітимними.

У відповідь Разумков уточнив, що засідання аграрного комітету відбудеться не наступного тижня, а нового пленарного, тобто в період з 29 жовтня по 1 листопада.

Нагадаємо, що Аграрний комітет за десять хвилин рекомендував Раді прийняти в першому читанні законопроєкт про продаж землі в редакції депутатів. Про це у Верховній Раді повідомив член Комітету з питань аграрної політики і депутат "Батьківщини" Вадим Івченко.