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Тимошенко у важкому стані через коронавірус, їй призначили інтенсивну терапію

Водночас в оточенні Тимошенко відмовилися коментувати ці повідомлення, не підтвердивши і не спростувавши інформацію про ШВЛ
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка інфікувалась коронавірусом, перебуває в лікарні у важкому стані, їй призначили інтенсивний курс терапії.
Тимошенко у важкому стані через коронавірус, їй призначили інтенсивну терапію Фото: president.gov.ua

Про це повідомила прес-секретарка Тимошенко Марина Сорока, зазначає "Громадське".

"Стан Юлії Володимирівни залишається важким…. З учорашнього вечора вона отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування COVID", - написала вона у Facebook.

Крім цього, деякі ЗМІ, зокрема "РБК-Україна", повідомили про те, що Тимошенко під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Джерело у фракції "Слуга Народу" підтвердило hromadske цю інформацію.

Водночас в оточенні Тимошенко нам відмовилися коментувати ці повідомлення, не підтвердивши і не спростувавши інформацію про ШВЛ.

Про інфікування Тимошенко стало відомо 23 серпня, де і коли вона захворіла, представники депутатки не повідомляють.

Тимошенко не перша серед депутатів захворіла на коронавірус. У травні COVID-19 виявили у депутата Олега Мейдича з "Батьківщини", тоді всій фракції довелося піти на самоізоляцію.

Коронавірус також виявили у частини депутатів "Слуги Народу", зокрема у Володимира Ватраса, Данила Гетманцева тощо.

На брифінгу 25 серпня спікер парламент Дмитро Разумков заявив, що наразі хворіють на COVID-19 двоє депутатів, однак називати їхні імена він не захотів.

Нагадаємо, що карантин в Україні хочуть продовжити до 1 листопада

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25 08 2020 16:38
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