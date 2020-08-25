Тимошенко у важкому стані через коронавірус, їй призначили інтенсивну терапію
Про це повідомила прес-секретарка Тимошенко Марина Сорока, зазначає "Громадське".
"Стан Юлії Володимирівни залишається важким…. З учорашнього вечора вона отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування COVID", - написала вона у Facebook.
Крім цього, деякі ЗМІ, зокрема "РБК-Україна", повідомили про те, що Тимошенко під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Джерело у фракції "Слуга Народу" підтвердило hromadske цю інформацію.
Водночас в оточенні Тимошенко нам відмовилися коментувати ці повідомлення, не підтвердивши і не спростувавши інформацію про ШВЛ.
Про інфікування Тимошенко стало відомо 23 серпня, де і коли вона захворіла, представники депутатки не повідомляють.
Тимошенко не перша серед депутатів захворіла на коронавірус. У травні COVID-19 виявили у депутата Олега Мейдича з "Батьківщини", тоді всій фракції довелося піти на самоізоляцію.
Коронавірус також виявили у частини депутатів "Слуги Народу", зокрема у Володимира Ватраса, Данила Гетманцева тощо.
На брифінгу 25 серпня спікер парламент Дмитро Разумков заявив, що наразі хворіють на COVID-19 двоє депутатів, однак називати їхні імена він не захотів.
Нагадаємо, що карантин в Україні хочуть продовжити до 1 листопада
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