Епідемія не згасає: карантин в Україні хочуть продовжити до 1 листопада

Уряд пропонує продовжити дію адаптивного карантину в Україні ще щонайменше до 1 листопада.

Про це на селекторній нараді з президентом 25 серпня повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає пресслужба глави держави, зазначає "Громадське".

Він наголосив, що тільки за минулу добу в україні виявили понад 1,6 тисячі нових випадків коронавірус, а загалом від початку епідемії на COVID-19 захворіли вже понад 108 тисяч людей. Найбільш постраждалі на сьогодні області - Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська й Тернопільська.

Необхідність продовження карантину підтримав і президент Володимир Зеленський. Водночас він наголосив, що карантин має залишатися адаптивним та необтяжливим для підприємців.

"Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах", - каже президент.

Нагадаємо, що в Україні станом на 9:00 25 серпня зафіксовано 1658 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19