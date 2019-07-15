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Тимошенко назвала розбіжності зі "Слугою народу" і "Голосом"

"Можливо, вони й справді не до кінця розібралися і не вивчили європейський досвід"
При цьому створення з ними коаліції в Раді убезпечить нову владу від помилок, зазначила Тимошенко.
Тимошенко назвала розбіжності зі "Слугою народу" і "Голосом" Фото: news.liga.net

"Батьківщина" має суттєві розбіжності з партіями "Слуга народу" і "Голос", але вважає, що створення з ними коаліції в наступному парламенті убезпечить нову владу від помилок і виведе Україну на шлях сталого розвитку, - заявила Юлія Тимошенко під час прямого ефіру на телеканалі NewsOne, повідомляє "РБК-Україна".

Серед таких розбіжностей лідер "Батьківщини" назвала небажання представників нових проектів знижувати вдвічі тарифи, піднімати розмір пенсій, продовжувати мораторій на розпродаж землі та переглядати зміст медичної реформи.

"Можливо, вони й справді не до кінця розібралися і не вивчили європейський досвід, - припустила Тимошенко. - Але тим важливіша присутність "Батьківщини"  в коаліції та уряді. Українці мають розуміти, що кожен голос, відданий нашій команді, збільшує можливості для змін в інтересах людей – і не лише в питаннях тарифів чи медичного страхування".

Серед першочергових дій, які проводитиме "Батьківщина", політик назвала негайне збільшення мінімальної пенсії до прожиткового мінімуму, який зараз становить 3094 гривень, і початок переходу до європейської – персоніфікованої – пенсійної системи.

"Вона передбачає, що з моменту, коли людина пішла на роботу і почала сплачувати пенсійні внески, вони нараховуються на її приватний рахунок у державному банку, який гарантує їхнє збереження та нараховує на них додаткові відсотки", – пояснила лідер "Батьківщини".

Вона наголосила, що це не лише дозволить пенсіонерам самим розпоряджатися своїми коштами, а й суттєво збільшить розмір пенсій. 

Нагадаємо, що Тимошенко вимагає від парламенту ухвалити закон про страхову медицину.

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15 07 2019 22:57
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