Тимошенко вимагає від парламенту ухвалити закон про страхову медицину
Лідер партії розповіла, що днями вона побувала в с. Германівка Київської області, у лікарні, яка ще три роки тому обслуговувала десятки сіл навколо. Натомість зараз це напівзруйнована лікарня, де звільнено лікарів, де припинено лікувальний процес, наголосила політик: "І так по всій Україні", повідомляє LB.ua.
Юлія Тимошенко також нагадала, що в Україні понад 500 лікарень закрито, а 32 тис. лікарів і медперсоналу "викинуто на вулицю".
"І це медреформа? Припиніть медреформою називати геноцид української нації!" – закликала голова партії.
За її словами, обов’язкове медичне страхування існує в більшості країн світу.
"Така система дає можливість тим, хто працює, отримувати страховку від роботодавців, а ті, хто не працює (пенсіонери, неповнолітні, безробітні) – страховка коштом держави", – пояснила вона.
Якщо не запроваджувати страхову медицину, тоді "ми постійно втрачатимемо лікарні, ФАПи і лікарів, які мають зарплату в 5-7 разів меншу, ніж у Польщі, і які виїжджатимуть за кордон", переконані в "Батьківщині".
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я затвердило оновлені протоколи надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі.
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Не зря Уляну Супрун назвали "доктор смерть". Верим, что Юлия Владимировна таки сделает все возможное, что бы побороть этот геноцид нации, которая возглавила предыдущая власть Відповісти
Таких реформаторів як Уляна Супрун ще пошукати треба.... Юлія Володимирівна права на 100%. Бо половина людей поїхала, а іншу просто "долікують". Відповісти
К сожалению, предыдущий парламент полностью изжил себя. Но это не означает, что в Украине не нужно принимать новые законы, ведь насколько мне помнится, господин Бурбак в своем выступлении сообщал, что не нужно распускать раду, ведь она очень продуктивная и еще может много что сделать. Вот пусть подтвердит свои слова на деле. Юлии Владимировне благодарность за то, что пытается расшевелить эту полуживую субстанцию вру 8 созыва. Відповісти