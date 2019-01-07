Тимошенко вимагає від парламенту ухвалити закон про страхову медицину

За її словами, обов'язкове медичне страхування існує в більшості країн світу

"Батьківщина" наполягає на ухваленні в останні два тижні роботи чинного парламенту законопроєкту про страхову медицину.

Лідер партії розповіла, що днями вона побувала в с. Германівка Київської області, у лікарні, яка ще три роки тому обслуговувала десятки сіл навколо. Натомість зараз це напівзруйнована лікарня, де звільнено лікарів, де припинено лікувальний процес, наголосила політик: "І так по всій Україні", повідомляє LB.ua.

Юлія Тимошенко також нагадала, що в Україні понад 500 лікарень закрито, а 32 тис. лікарів і медперсоналу "викинуто на вулицю".

"І це медреформа? Припиніть медреформою називати геноцид української нації!" – закликала голова партії.

За її словами, обов’язкове медичне страхування існує в більшості країн світу.

"Така система дає можливість тим, хто працює, отримувати страховку від роботодавців, а ті, хто не працює (пенсіонери, неповнолітні, безробітні) – страховка коштом держави", – пояснила вона.

Якщо не запроваджувати страхову медицину, тоді "ми постійно втрачатимемо лікарні, ФАПи і лікарів, які мають зарплату в 5-7 разів меншу, ніж у Польщі, і які виїжджатимуть за кордон", переконані в "Батьківщині".

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я затвердило оновлені протоколи надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі.