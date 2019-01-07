Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Тимошенко вимагає від парламенту ухвалити закон про страхову медицину

За її словами, обов'язкове медичне страхування існує в більшості країн світу
"Батьківщина" наполягає на ухваленні в останні два тижні роботи чинного парламенту законопроєкту про страхову медицину.
Тимошенко вимагає від парламенту ухвалити закон про страхову медицину Юлія Тимошенко. Фото: Alexander Prokopenko

Лідер партії розповіла, що днями вона побувала в с. Германівка Київської області, у лікарні, яка ще три роки тому обслуговувала десятки сіл навколо. Натомість зараз це напівзруйнована лікарня, де звільнено лікарів, де припинено лікувальний процес, наголосила політик: "І так по всій Україні", повідомляє LB.ua.

Юлія Тимошенко також нагадала, що в Україні понад 500 лікарень закрито, а 32 тис. лікарів і медперсоналу "викинуто на вулицю".

"І це медреформа? Припиніть медреформою називати геноцид української нації!" – закликала голова партії.

За її словами, обов’язкове медичне страхування існує в більшості країн світу.

"Така система дає можливість тим, хто працює, отримувати страховку від роботодавців, а ті, хто не працює (пенсіонери, неповнолітні, безробітні) – страховка коштом держави", – пояснила вона.

Якщо не запроваджувати страхову медицину, тоді "ми постійно втрачатимемо лікарні, ФАПи і лікарів, які мають зарплату в 5-7 разів меншу, ніж у Польщі, і які виїжджатимуть за кордон", переконані в "Батьківщині".

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я затвердило оновлені протоколи надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (3) +

Додати коментар
  • Oleksiy Zolotarev1 липня 2019 15:36
    Не зря Уляну Супрун назвали "доктор смерть". Верим, что Юлия Владимировна таки сделает все возможное, что бы побороть этот геноцид нации, которая возглавила предыдущая власть Відповісти
  • Taras Bezpaluy1 липня 2019 15:32
    Таких реформаторів як Уляна Супрун ще пошукати треба.... Юлія Володимирівна права на 100%. Бо половина людей поїхала, а іншу просто "долікують". Відповісти
  • Andriy Kalenyk1 липня 2019 15:25
    К сожалению, предыдущий парламент полностью изжил себя. Но это не означает, что в Украине не нужно принимать новые законы, ведь насколько мне помнится, господин Бурбак в своем выступлении сообщал, что не нужно распускать раду, ведь она очень продуктивная и еще может много что сделать. Вот пусть подтвердит свои слова на деле. Юлии Владимировне благодарность за то, что пытается расшевелить эту полуживую субстанцию вру 8 созыва. Відповісти
01 07 2019 14:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.