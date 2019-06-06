МОЗ затвердило нові стандарти екстреної медичної допомоги

Міністерство охорони здоров'я затвердило оновлені протоколи надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі.

"Відтепер усі служби екстреної медичної допомоги, незалежно від форми власності і підпорядкування, надаватимуть допомогу за сучасними стандартами, на принципах доказової медицини", - повідомляє прес-служба міністерства.

Оновлені протоколи затверджено наказом МОЗ №1269 від 5 червня 2019 року.

Нові стандарти зобов'язані використовувати всі фахівці системи екстреної медичної допомоги (ЕМД).

Упровадження цих протоколів - частина комплексного підходу Міністерства охорони здоров'я до питання трансформації системи ЕМД. Він спрямований, перш за все, на поліпшення якості та доступності екстреної медичної допомоги для кожного громадянина.

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