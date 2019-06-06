Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

МОЗ затвердило нові стандарти екстреної медичної допомоги

Це частина комплексного підходу трансформації системи ЕМД
Міністерство охорони здоров'я затвердило оновлені протоколи надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі.
МОЗ затвердило нові стандарти екстреної медичної допомоги Фото: unian.ua

"Відтепер усі служби екстреної медичної допомоги, незалежно від форми власності і підпорядкування, надаватимуть допомогу за сучасними стандартами, на принципах доказової медицини", - повідомляє прес-служба міністерства.

Оновлені протоколи затверджено наказом МОЗ №1269 від 5 червня 2019 року.

Нові стандарти зобов'язані використовувати всі фахівці системи екстреної медичної допомоги (ЕМД).

Упровадження цих протоколів - частина комплексного підходу Міністерства охорони здоров'я до питання трансформації системи ЕМД. Він спрямований, перш за все, на поліпшення якості та доступності екстреної медичної допомоги для кожного громадянина.

Читайте також: У МОЗ закликали українців викликати швидку лише у крайніх випадках і не вигадувати симптомів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 06 2019 15:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Декоративні свічки від добровольця батальйону "Донбас" Костянтина Алексеєнка

#бізнес_ветеранів: Декоративні свічки від добровольця батальйону "Донбас" Костянтина Алексеєнка

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.