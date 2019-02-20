Тимошенко подала позов проти Порошенка: звинувачує в незаконній агітації
У середу, 20 лютого, Шостий апеляційний адміністративний суд Києва почав розгляд справи, повідомляє "Судова влада України".
"У позові лідера "Батьківщини" йдеться про те, що коли 9 лютого під час форуму "Відкритий діалог" в Палаці спорту Петро Порошенко як кандидат у президенти виголошував свою передвиборну програму, його безоплатно транслювали три телевізійні канали – "112", "5 канал" та "Прямий", - йдеться у повідомленні "Батьківщини".
Також партія зазначає, що на сайті президента ця подія також позиціонувалася як захід за участі глави держави, а не кандидата в президенти.
"Петро Порошенко використовує своє становище, він агітує за себе не за кошти з виборчого фонду, а за кошти телеканалів, які його годинами транслювали. Тобто ми маємо, по суті, безплатне використання ЗМІ для власної агітації із використанням посади Президента України", - сказав представник Тимошенко в суді Сергій Власенко.
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура передала до Спеціальної антикорупційної прокуратури отриману заяву щодо ймовірного незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації Юлією Тимошенко.
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