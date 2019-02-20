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Тимошенко подала позов проти Порошенка: звинувачує в незаконній агітації

20 лютого, Шостий апеляційний адміністративний суд Києва почав розгляд справи
Лідерка "батьківщини" Юлія Тимошенко подала позов проти президента України Петра Порошенка, бо вважає, що його команда порушує закон під час агітації.
Тимошенко подала позов проти Порошенка: звинувачує в незаконній агітації Юлія Тимошенко. Фото: AP

У середу, 20 лютого, Шостий апеляційний адміністративний суд Києва почав розгляд справи, повідомляє "Судова влада України".

"У позові лідера "Батьківщини" йдеться про те, що коли 9 лютого під час форуму "Відкритий діалог" в Палаці спорту Петро Порошенко як кандидат у президенти виголошував свою передвиборну програму, його безоплатно транслювали три телевізійні канали – "112", "5 канал" та "Прямий", - йдеться у повідомленні "Батьківщини".

Також партія зазначає, що на сайті президента ця подія також позиціонувалася як захід за участі глави держави, а не кандидата в президенти.

"Петро Порошенко використовує своє становище, він агітує за себе не за кошти з виборчого фонду, а за кошти телеканалів, які його годинами транслювали. Тобто ми маємо, по суті, безплатне використання ЗМІ для власної агітації із використанням посади Президента України", - сказав представник Тимошенко в суді Сергій Власенко.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура передала до Спеціальної антикорупційної прокуратури отриману заяву щодо ймовірного незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації Юлією Тимошенко.

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20 02 2019 23:41
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