Тимошенко пояснила мільйони гривень пожертвувань "Батьківщині"

Кандидат у президенти, нардеп та лідер Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала інформацію журналістського розслідування про донорів партії.

Юлія Тимошенко в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" пояснила, як люди, які мають низькооплачувану роботу, могли фінансувати партію на мільйони гривень, інформує "ТСН".

За словами нардепа, підприємці "змушені" були переказувати пожертви через своїх родичів, бо боялися "репресій" від влади.

"Ті середні підприємці, які хочуть допомогти партії та перерахувати гроші, вони не можуть це зробити від себе, тому що миттєво порушуються кримінальні справи, миттєво нищаться ці підприємці, забирається усе, що у них є, і це терор, який сьогодні йде по всій країні. Тому вони знаходять своїх родичів, які не під ударом, і намагаються через них внести внески", - сказала вона.

Кандидат у президенти запевняє, що у партії відкриті всі її доходи та видатки, а за фактами, які наводяться у журналістському розслідуванні, "Батьківщина" отримала висновок Національної агенції із запобігання корупції. У ньому зазначено, що жодних порушень у фінансуванні партії немає, сказала Тимошенко.

"Якби вони зараз знайшли хоч одне порушення, вони ставили б питання про зняття мене з виборів в принципі", - стверджує лідерка "Батьківщини".

Нагадаємо, 28 лютого журналісти Bihus.info опублікували розслідування про донорів партії Юлії Тимошенко "Батьківщина".

Стверджується, що серед них дуже багато підставних людей, які перерахували сотні тисяч гривень партії, але працюють на низькооплачуваній роботі.