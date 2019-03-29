Тимошенко покинула дебати через відсутність опонентів
Кандидат у президенти Юлія Тимошенко все ж приїхала на дебати на телеканалі UA:Перший, але її опонентів - Петра Порошенка і Володимира Зеленського - там не було, повідомляє "Українська правда".
"Я прийшла на дебати, хоча дебати нема кого", - заявила вона.
Вона заявила, що розраховувала поспілкуватися з двома своїми конкурентами по президентських перегонах, але їх немає, і вона зараз піде, адже в неї багато "організаціних питань".
"Я була запрошена на дебати. Мені дуже шкода, що два потужних рейтингоносця не знайшли час, а скоріше, хоробрості, сьогодні дебатувати. Я думаю, що дин в принципі ні на які дебати не прийде, а другий кандидат в президенти з великим рейтингом, він на велосипеді у нас їздить, я думаю, що він далеко їде і на велосипеді не доїхав", - зазначила Тимошенко.
Ведучі і запрошені журналісти почали вмовляти її залишитись, навіть почали ставити гострі питання. Спитали, чому вона збирається проводити референдум без відповідного закону і що вона робила на телеканалі "Інтер" з "комфортними" журналістами.
"Я приїхала сюди не для того, щоб ви мене ображали", - відповіла Тимошенко.
Ведучі спробували навіть присоромити кандидатку, нагадавши, що Анатолій Гриценко, коли дізнався, що опонентів не буде, все одно залишився в ефірі.
"Ми взагалі жінки слабші. Наша сила в нашій слабкості", - віджартувалася Тимошенко.
Також їй закинули, що вона тікає, бо злякалася запитань незалежних експертів.
"Я нікого і нічого не боюсь у своєму житті", - відрізала лідер "Батьківщини".
Врешті-решт, вона так і не піддалася на вмовляння і залишила студію телеканалу. При цьому пообіцявши, що обов'язково прийде на розмову з журналістами в будь-який день між першим і другим туром, якщо її запросять.
Нагадаємо, що в середу 27 березня кандидати в президенти Юрій Бойко та Олег Ляшко не прийшли на дебати на Суспільному мовленні.
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