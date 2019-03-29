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Тимошенко покинула дебати через відсутність опонентів

"Я була запрошена на дебати. Мені дуже шкода, що два потужних рейтингоносця не знайшли час, а скоріше, хоробрості, сьогодні дебатувати"
Кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський не прийшли на програму "Зворотній відлік" на Суспільному. Водночас, третя кандидатка Юлія Тимошенко прийшла але майже відразу покинула студію.
Тимошенко покинула дебати через відсутність опонентів Фото: UA: Перший

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко все ж приїхала на дебати на телеканалі UA:Перший, але її опонентів - Петра Порошенка і Володимира Зеленського - там не було, повідомляє "Українська правда".

"Я прийшла на дебати, хоча дебати нема кого", - заявила вона.

Вона заявила, що розраховувала поспілкуватися з двома своїми конкурентами по президентських перегонах, але їх немає, і вона зараз піде, адже в неї багато "організаціних питань".

"Я була запрошена на дебати. Мені дуже шкода, що два потужних рейтингоносця не знайшли час, а скоріше, хоробрості, сьогодні дебатувати. Я думаю, що дин в принципі ні на які дебати не прийде, а другий кандидат в президенти з великим рейтингом, він на велосипеді у нас їздить, я думаю, що він далеко їде і на велосипеді не доїхав", - зазначила Тимошенко.

Ведучі і запрошені журналісти почали вмовляти її залишитись, навіть почали ставити гострі питання. Спитали, чому вона збирається проводити референдум без відповідного закону і що вона робила на телеканалі "Інтер" з "комфортними" журналістами.

 "Я приїхала сюди не для того, щоб ви мене ображали", - відповіла Тимошенко.

Ведучі спробували навіть присоромити кандидатку, нагадавши, що Анатолій Гриценко, коли дізнався, що опонентів не буде, все одно залишився в ефірі.

"Ми взагалі жінки слабші. Наша сила в нашій слабкості", - віджартувалася Тимошенко.

Також їй закинули, що вона тікає, бо злякалася запитань незалежних експертів.

"Я нікого і нічого не боюсь у своєму житті", - відрізала лідер "Батьківщини".

Врешті-решт, вона так і не піддалася на вмовляння і залишила студію телеканалу. При цьому пообіцявши, що обов'язково прийде на розмову з журналістами в будь-який день між першим і другим туром, якщо її запросять.

Нагадаємо, що в середу 27 березня кандидати в президенти Юрій Бойко та Олег Ляшко не прийшли на дебати на Суспільному мовленні.

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29 03 2019 20:07
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