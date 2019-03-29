Тимошенко покинула дебати через відсутність опонентів

"Я була запрошена на дебати. Мені дуже шкода, що два потужних рейтингоносця не знайшли час, а скоріше, хоробрості, сьогодні дебатувати"

Кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський не прийшли на програму "Зворотній відлік" на Суспільному. Водночас, третя кандидатка Юлія Тимошенко прийшла але майже відразу покинула студію.

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко все ж приїхала на дебати на телеканалі UA:Перший, але її опонентів - Петра Порошенка і Володимира Зеленського - там не було, повідомляє "Українська правда".

"Я прийшла на дебати, хоча дебати нема кого", - заявила вона.

Вона заявила, що розраховувала поспілкуватися з двома своїми конкурентами по президентських перегонах, але їх немає, і вона зараз піде, адже в неї багато "організаціних питань".

"Я була запрошена на дебати. Мені дуже шкода, що два потужних рейтингоносця не знайшли час, а скоріше, хоробрості, сьогодні дебатувати. Я думаю, що дин в принципі ні на які дебати не прийде, а другий кандидат в президенти з великим рейтингом, він на велосипеді у нас їздить, я думаю, що він далеко їде і на велосипеді не доїхав", - зазначила Тимошенко.

Ведучі і запрошені журналісти почали вмовляти її залишитись, навіть почали ставити гострі питання. Спитали, чому вона збирається проводити референдум без відповідного закону і що вона робила на телеканалі "Інтер" з "комфортними" журналістами.

"Я приїхала сюди не для того, щоб ви мене ображали", - відповіла Тимошенко.

Ведучі спробували навіть присоромити кандидатку, нагадавши, що Анатолій Гриценко, коли дізнався, що опонентів не буде, все одно залишився в ефірі.

"Ми взагалі жінки слабші. Наша сила в нашій слабкості", - віджартувалася Тимошенко.

Також їй закинули, що вона тікає, бо злякалася запитань незалежних експертів.

"Я нікого і нічого не боюсь у своєму житті", - відрізала лідер "Батьківщини".

Врешті-решт, вона так і не піддалася на вмовляння і залишила студію телеканалу. При цьому пообіцявши, що обов'язково прийде на розмову з журналістами в будь-який день між першим і другим туром, якщо її запросять.

Нагадаємо, що в середу 27 березня кандидати в президенти Юрій Бойко та Олег Ляшко не прийшли на дебати на Суспільному мовленні.