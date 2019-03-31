Тимошенко відхрестилася від молодиків біля ЦВК

"Наша команда своїх представників до Центральної виборчої комісії не направляла"

Кандидат на посаду Президента Юлія Тимошенко спростувала інформацію про те, що партія "Батьківщина" може мати стосунок до молодих людей спортивної статури, які зібралисяна площі біля будівлі Центральної виборчої комісії.

"Так, у нас були запитання, що це за люди під Центральною виборчою комісією. Я думаю, це завдання силових структур. Наша команда своїх представників до Центральної виборчої комісії не направляла. До молодиків, які біля ЦВК, наша команда не має ніякого відношення", - сказала Тимошенко, повідомляє "Укрінформ".

Водночас вона уточнила, що там знаходяться депутати від "Батьківщини" виключно для того, щоб давати роз'яснення громадянам України щодо всіх правових підстав проведення президентських виборів і підрахунку голосів.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ заявляє, що група молодих людей, які зібралися біля будівлі Центральної виборчої комісії, знаходяться там цілком законно в зв'язку з поданою заявкою на мітинг.