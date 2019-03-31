Тимошенко відхрестилася від молодиків біля ЦВК
"Так, у нас були запитання, що це за люди під Центральною виборчою комісією. Я думаю, це завдання силових структур. Наша команда своїх представників до Центральної виборчої комісії не направляла. До молодиків, які біля ЦВК, наша команда не має ніякого відношення", - сказала Тимошенко, повідомляє "Укрінформ".
Водночас вона уточнила, що там знаходяться депутати від "Батьківщини" виключно для того, щоб давати роз'яснення громадянам України щодо всіх правових підстав проведення президентських виборів і підрахунку голосів.
Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ заявляє, що група молодих людей, які зібралися біля будівлі Центральної виборчої комісії, знаходяться там цілком законно в зв'язку з поданою заявкою на мітинг.
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