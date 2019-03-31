Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Тимошенко відхрестилася від молодиків біля ЦВК

"Наша команда своїх представників до Центральної виборчої комісії не направляла"
Кандидат на посаду Президента Юлія Тимошенко спростувала інформацію про те, що партія "Батьківщина" може мати стосунок до молодих людей спортивної статури, які зібралисяна площі біля будівлі Центральної виборчої комісії.
Тимошенко відхрестилася від молодиків біля ЦВК Фото: УНІАН

"Так, у нас були запитання, що це за люди під Центральною виборчою комісією. Я думаю, це завдання силових структур. Наша команда своїх представників до Центральної виборчої комісії не направляла. До молодиків, які біля ЦВК, наша команда не має ніякого відношення", - сказала Тимошенко, повідомляє "Укрінформ".

Водночас вона уточнила, що там знаходяться депутати від "Батьківщини" виключно для того, щоб давати роз'яснення громадянам України щодо всіх правових підстав проведення президентських виборів і підрахунку голосів.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ заявляє, що група молодих людей, які зібралися біля будівлі Центральної виборчої комісії, знаходяться там цілком законно в зв'язку з поданою заявкою на мітинг.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 03 2019 22:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.