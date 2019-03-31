МВС: "молоді люди" біля ЦВК перебувають законно у зв'язку з поданою заявкою на мітинг Масовку зібрали представники "Батьківщини"

Міністерство внутрішніх справ заявляє, що група молодих людей, які зібралися біля будівлі Центральної виборчої комісії, знаходяться там цілком законно в зв'язку з поданою заявкою на мітинг.

Фото: Анастасія Іванців

"Повідомлення про мітинг подав один з народних депутатів", - повідомив на брифінгу в неділю речник МВС Артем Шевченко, відмовившись назвати прізвище депутата. Народний депутат від "Батьківщини" Олена Шкрум в коментарі "Чесно" розповіла, що заявку подав її колега Ігор Луценко. Мета мітингу, за її словами, домогтися від Центрвиборчкому чесних результатів виборів. Фотографію цієї заявки опублікував колишній нардеп Віктор Уколов. Також "Чесно" опублікувало скрін, який свідчить про те, що в соціальних мережах збирають людей за 700 гривень на ніч під ЦВК.

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