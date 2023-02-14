Кабмін призначив нових заступників глави МВС

Також були ухвалені рішення щодо звільнення двох людей з їхніх посад у Міноборони та інші кадрові зміни.

Кабінет міністрів на своєму засіданні у вівторок призначив на посаду першого заступника міністра оборони героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Про це повідомляє представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук

Сьогодні на засіданні Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження:

Звільнити:

Івана Руснака з посади першого заступника міністра оборони;

Олега Гайдука з посади заступника міністра оборони;

Олександра Котія з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Призначити:

Олександра Павлюка - першим заступником міністра оборони;

Богдана Драп’ятого - заступником міністра внутрішніх справ;

Катерини Павліченко - заступником міністра внутрішніх справ;

Олексія Сєргєєва - заступником міністра внутрішніх справ;

Василя Тетері - заступником міністра внутрішніх справ;

Леоніда Тимченка - заступником міністра внутрішніх справ;

Інни Ящук державним - секретарем міністерства внутрішніх справ.

Раніше Резніков повідомив, що хоче звільнити із посади своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука та призначити на посаду першого заступника міністра Олександра Павлюка, на посаду заступника з питань цифрового розвитку - волонтера Віталія Дейнегу, на посаду заступника з питань євроінтеграції - експосла Андрія Шевченка.