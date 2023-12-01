В МВС розповіли, скільки цивільних загинуло в Україні за рік через агресію рф

Йдеться про дві тисячі людей.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, скільки цивільних українців загинуло та постраждало внаслідок російських атак в 2023 році.



Про це повідомляє МВС України в Telegram.

В ході зустрічі з послами країн G7 Клименко заявив, що російська федерація за 11 місяців цього року 59 тисяч разів обстріляли населені пункти у 24 регіонах України.



"Унаслідок цього 11 тисяч громадян постраждали, 2 тисячі – загинули", - йдеться у повідомленні.

Голова МВС додав, що найбільше обстрілів зафіксовано у Запорізькій, Херонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Також Міністерство внутрішніх справ зареєструвало майже 101 тисячу воєнних злочинів, вчинених росіянами. Серед них - обстріли, знущання над мирним населенням, депортація, незаконне позбавлення волі.