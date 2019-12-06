Тимошенко з Зеленським обговорили вибори

"Говорили про поточну ситуацію в країні, про дострокові парламентські вибори та про те, як втілити в життя зміни"

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

"Говорили про поточну ситуацію в країні, про дострокові парламентські вибори та про те, як втілити в життя зміни, яких від нової влади очікують люди", - написала Тимошенко в Facebook, зустріч відбулася у середу в будівлі Адміністрації президента, повідомляє "Українська правда".

На сайті президента повідомлення про зустріч із Тимошенко поки немає.

Нагадаємо, що "Батьківщина" назвала першу п'ятірку виборчого списку, його очолює Юлія Тимошенко.