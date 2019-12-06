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Тимошенко з Зеленським обговорили вибори

"Говорили про поточну ситуацію в країні, про дострокові парламентські вибори та про те, як втілити в життя зміни"
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.
Тимошенко з Зеленським обговорили вибори

"Говорили про поточну ситуацію в країні, про дострокові парламентські вибори та про те, як втілити в життя зміни, яких від нової влади очікують люди", - написала Тимошенко в Facebook, зустріч відбулася у середу в будівлі Адміністрації президента, повідомляє "Українська правда".

На сайті президента повідомлення про зустріч із Тимошенко поки немає.

Нагадаємо, що "Батьківщина" назвала першу п'ятірку виборчого списку, його очолює Юлія Тимошенко.

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12 06 2019 19:20
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