ПОЛІТИКА НОВИНИЛідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тимошенко з Зеленським обговорили вибори
"Говорили про поточну ситуацію в країні, про дострокові парламентські вибори та про те, як втілити в життя зміни"
"Говорили про поточну ситуацію в країні, про дострокові парламентські вибори та про те, як втілити в життя зміни, яких від нової влади очікують люди", - написала Тимошенко в Facebook, зустріч відбулася у середу в будівлі Адміністрації президента, повідомляє "Українська правда".
На сайті президента повідомлення про зустріч із Тимошенко поки немає.
Нагадаємо, що "Батьківщина" назвала першу п'ятірку виборчого списку, його очолює Юлія Тимошенко.
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