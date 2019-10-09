"Тиша" на Донбасі: окупанти сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об’єднаних сил. Неподалік Богданівки з напрямку Петрівського стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська - зі стрілецької зброї. Неподалік Авдіївки з напрямку Мінерального - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Водяного з напрямку Ужівки - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об’єднаних сил. Неподалік Катеринівки з напрямку Молодіжного - з автоматичного гранатомета. Поблизу Кримського з напрямку Жолобка - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Новозванівки з напрямку Калинового - зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Нагадаємо, що 9 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗСУ отримав бойове поранення.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік Водяного, Новотроїцького, Авдіївки, Опитного, Павлополя, Зайцевого, Троїцького, Причепилівки.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника, наголошують у штабі.

Фото: ООС